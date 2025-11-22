Spectacle America par Do Hit Sillé-le-Guillaume

Spectacle America par Do Hit Sillé-le-Guillaume samedi 22 novembre 2025.

Spectacle America par Do Hit

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

La compagnie Do Hit revient avec un nouveau concert en 2024 Soleil à la salle Léon Besnardeau !

Dates de concerts

Samedi 22 novembre à 20h30

Dimanche 23 novembre à 14h30

Vendredi 28 novembre à 20h30

Samedi 29 novembre à 20h30

Dimanche 30 novembre à 14h30

Informations pratiques

Tarifs 12€ (adulte) 6€ (pour les moins de 12 ans)

Pré-vente à partir du 12 novembre (les mercredis et samedis de 10h à 12h) à la salle Léon Besnardeau .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 45 32 84 chorale.sille@gmail.com

English :

The Do Hit company returns with a new concert in 2024: Soleil at the Salle Léon Besnardeau!

German :

Das Ensemble Do Hit kehrt mit einem neuen Konzert im Jahr 2024 zurück: Soleil im Saal Léon Besnardeau!

Italiano :

La compagnia Do Hit torna con un nuovo concerto nel 2024: Soleil alla Salle Léon Besnardeau!

Espanol :

La compañía Do Hit vuelve con un nuevo concierto en 2024: ¡ Soleil en la Salle Léon Besnardeau!

L’événement Spectacle America par Do Hit Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Sillé-Le-Guillaume