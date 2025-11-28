Spectacle America par Do Hit Sillé-le-Guillaume
Spectacle America par Do Hit Sillé-le-Guillaume vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle America par Do Hit
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
La compagnie Do Hit revient avec un nouveau concert en 2024 Soleil à la salle Léon Besnardeau !
Dates de concerts
Samedi 22 novembre à 20h30
Dimanche 23 novembre à 14h30
Vendredi 28 novembre à 20h30
Samedi 29 novembre à 20h30
Dimanche 30 novembre à 14h30
Informations pratiques
Tarifs 12€ (adulte) 6€ (pour les moins de 12 ans)
Pré-vente à partir du 12 novembre (les mercredis et samedis de 10h à 12h) à la salle Léon Besnardeau .
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 45 32 84 chorale.sille@gmail.com
English :
The Do Hit company returns with a new concert in 2024: Soleil at the Salle Léon Besnardeau!
German :
Das Ensemble Do Hit kehrt mit einem neuen Konzert im Jahr 2024 zurück: Soleil im Saal Léon Besnardeau!
Italiano :
La compagnia Do Hit torna con un nuovo concerto nel 2024: Soleil alla Salle Léon Besnardeau!
Espanol :
La compañía Do Hit vuelve con un nuevo concierto en 2024: ¡ Soleil en la Salle Léon Besnardeau!
L’événement Spectacle America par Do Hit Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Sillé-Le-Guillaume