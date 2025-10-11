Spectacle | AMI, ENTENDS-TU Langeac

Médiathèque Langeac Haute-Loire

Spectacle AMI, ENTENDS-TU crée par le collectif clermontois ROMY. Ce spectacle gratuit rend hommage aux hommes et aux femmes pris dans la tourmente de la seconde guerre mondiale en lien avec les évènements qui se sont déroulés en juin 1944 au Mont-Mouchet

Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30

English :

AMI, ENTENDS-TU show created by Clermont-Ferrand collective ROMY. This free show pays tribute to the men and women caught up in the turmoil of the Second World War, in connection with the events that took place at Mont-Mouchet in June 1944

German :

Das Theaterstück AMI, ENTENDS-TU wurde vom Kollektiv ROMY aus Clermont-Ferrand ins Leben gerufen. Diese kostenlose Aufführung ehrt die Männer und Frauen, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs gefangen waren, in Verbindung mit den Ereignissen, die sich im Juni 1944 auf dem Mont-Mouchet abspielten

Italiano :

Spettacolo AMI, ENTENDS-TU creato dal collettivo ROMY di Clermont-Ferrand. Questo spettacolo gratuito rende omaggio agli uomini e alle donne coinvolti nei disordini della Seconda Guerra Mondiale, in relazione agli eventi che hanno avuto luogo a Mont-Mouchet nel giugno 1944

Espanol :

Espectáculo AMI, ENTENDS-TU creado por el colectivo ROMY de Clermont-Ferrand. Este espectáculo gratuito rinde homenaje a los hombres y mujeres atrapados en la agitación de la Segunda Guerra Mundial, en relación con los acontecimientos que tuvieron lugar en Mont-Mouchet en junio de 1944

