SPECTACLE AMINE OUAZZANI Montpellier

SPECTACLE AMINE OUAZZANI

18 Rue Fouques Montpellier Hérault

Tarif : 24.53 – 24.53 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

GAYRIT, c’est bien plus qu’un spectacle c’est un témoignage vivant, percutant et

profondément drôle. Un seul en scène où le stand-up se mêle au chant, porté par un humour tranchant et une parole libre.

Avec audace et sincérité, Amine y raconte son parcours unique né dans une famille musulmane pratiquante, avec une moitié de famille juive, il

grandit au Gabon, en Afrique.

Très tôt, il ressent le poids des traditions, des attentes religieuses, culturelles et familiales. Mais aussi le poids du silence celui autour de son homosexualité.

Dans GAYRIT, il brise ce silence avec une verve mordante et une grande tendresse. Il aborde sans détour son coming out, les tensions identitaires, les contradictions, mais aussi la beauté de la réconciliation intérieure. Le tout, avec un humour vif, parfois piquant, toujours intelligent.

Il nous parle aussi de son arrivée en France, pays où il découvre la liberté d’être soi, l’amour, et un rôle auquel il ne s’attendait pas celui de beau père.

À travers des scènes de vie quotidiennes, des réflexions sur la foi, la famille, l’intégration, et des moments chantés inattendus, il nous offre un spectacle à la fois hilarant, émouvant, et profondément humain.

GAYRIT, c’est une ode à l’acceptation de soi et des autres.

C’est une déclaration d’amour à la différence.

Et c’est surtout une invitation à rire ensemble… là où, parfois, on n’ose même plus parler.

Sur réservation

à 20h .

English :

GAYRIT is much more than a show: it’s a vivid, hard-hitting and deeply funny

deeply funny. A one-man show where stand-up comedy meets song, driven by sharp humor and free speech.

German :

GAYRIT ist mehr als nur eine Aufführung: Es ist ein lebendiges, eindringliches und lustiges Zeugnis

zutiefst witzig. Ein Solo, in dem sich Stand-up mit Gesang vermischt, getragen von einem scharfen Humor und einer freien Rede.

Italiano :

GAYRIT è molto di più di uno spettacolo: è un’opera vivida, dura e profondamente divertente

profondamente divertente. Un one-man show in cui la stand-up comedy incontra la canzone, guidato da un umorismo tagliente e dalla libertà di parola.

Espanol :

GAYRIT es mucho más que un espectáculo: es una obra vívida, contundente y profundamente divertida

profundamente divertido. Un espectáculo unipersonal en el que la comedia stand-up se une a la canción, impulsado por el humor mordaz y la libertad de expresión.

