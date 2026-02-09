Spectacle Ami(s) par Groupe déjà Moncé-en-Belin

Spectacle Ami(s) par Groupe déjà

Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 20:35:00

Date(s) :

2026-05-07

Théâtre & manipulation d’objets Âge minimum conseillé 10 ans et apprécié des adultes ! Durée 1h05 Tarif 10 €

Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et nos sachets de soupe individuels interfèrent sur l’amitié ! Il parait que le chien reste le meilleur ami de l’homme. Pour parler d’amitié, donnons-lui la parole !

AMI(S) c’est un spectacle qui met en scène une dizaine de personnages mais c’est un solo ! C’est aussi du théâtre d’objets mais pas seulement, c’est de la philosophie également, mais c’est surtout drôle… et touchant. On s’y reconnait et on y reconnait ses amis. Avec ou sans chien chez soi, on y retrouve forcément un épisode de sa vie !

Après le spectacle, mangez avec nous avant de partir

Le Bar à pizzas sera ouvert !

Pensez à réserver. .

Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Theater & object manipulation Minimum age recommended: 10 years and adults welcome Running time: 1 hour 05 minutes Price: €10?

