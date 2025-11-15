Spectacle Amour et Sangria Salle Jean Genet Couches

Spectacle Amour et Sangria

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

Un bar à tapas comme toile de fond et nous voilà plongés dans les situations des couples qui le traversent. Petites annonces, premier rendez-vous, amour maternel, rencontre avec son ex… 13 scènes d’amour qui se succèdent et qui sont l’occasion pour les comédiens de s’amuser avec les codes des différentes manières d’aimer ! La Sangria étant le fil conducteur de la pièce et offerte en fin de représentation !

De nombreuses chansons illustrent cette balade amoureuse où chaque changement de décor et de costumes sont à vue du spectateur…

Rires et émotions sont au rendez-vous de cette comédie burlesque et rafraîchissante.

Par la compagnie les soi-disant

Écriture et mise en scène Anthony Delhomme

Avec Cyril Desroches, Catherine Nieddu, Julien Benoist, Dominique Robert, Danielle Marti, Isabelle Plazanet, Geneviève Dazi, Caroline Duvault, Alain Forgeaux. .

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 58 42 80 anthonydelhomme@hotmail.fr

