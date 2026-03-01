Spectacle Amours, sexualité et solitude chez les seniors Hôtel de Ville Toul

Spectacle Amours, sexualité et solitude chez les seniors

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-12 15:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

La troupe RAMDAM présente Amour, sexualité et solitude chez les séniors , mise en scène de Loren Christmann.

Une pièce qui aborde sans tabou les questions d’intimité et de genre chez les seniors.

Suivi d’un verre de l’amitié

Entrée gratuite réservation conseillée au CCAS de ToulTout public

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 27

English :

The RAMDAM troupe presents Amour, sexualité et solitude chez les séniors , directed by Loren Christmann.

A play that takes a no-holds-barred approach to questions of intimacy and gender among seniors.

Followed by a friendly drink

Free admission reservations recommended at CCAS Toul

