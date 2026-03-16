Spectacle Amours sorcières une odyssée musicale de la Retirada Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Spectacle Amours sorcières une odyssée musicale de la Retirada

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’association Baz’Arts en association avec la direction des Affaires Régionales Grand Est, le Centre National de la Musique, la fondation Nguyên Thien Dao et la Spedidam présentent Amours Sorcières Une odyssée musicale de la Retirada , par le collectif Telescopik. Création originale du collectif, Amours Sorcieres est un spectacle mêlant musique et théâtre. Il raconte le destin de Candela et de sa famille qui, pour fuir le franquisme, doit traverser les Pyrénées à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39

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English : Spectacle Amours sorcières une odyssée musicale de la Retirada

L’événement Spectacle Amours sorcières une odyssée musicale de la Retirada Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Rives du Morvan