Spectacle AMY LONDON J’ETAIS PAS PRÊTE ! à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle AMY LONDON J’ETAIS PAS PRÊTE ! à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

J’étais pas prête , c’est l’histoire d’une prof qui voulait changer le monde, mais qui a fini par changer de vie. D’une salle de classe à la scène, Amy London raconte son grand écart entre l’Éducation nationale, une délivrance inattendue, un envol vers l’inconnu et le labyrinthe des rencontres modernes. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

