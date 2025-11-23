Spectacle Anaïd, ses contes et ses grands-parents d’Arménie Centre du Patrimoine Arménien Valence

Spectacle Anaïd, ses contes et ses grands-parents d’Arménie

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 15:00:00

2025-11-23

Entre contes d’Orient et souvenirs d’enfance, Anaïd explore ce qu’elle a reçu de sa culture arménienne. Rois et reines, montagnes et fleuves, danses traditionnelles et musiques envoûtantes jalonnent ce voyage sensible entre France et Arménie.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Between oriental tales and childhood memories, Anaïd explores what she has received from her Armenian culture. Kings and queens, mountains and rivers, traditional dances and enchanting music mark out this sensitive journey between France and Armenia.

German :

Zwischen orientalischen Märchen und Kindheitserinnerungen erkundet Anaïd, was sie von ihrer armenischen Kultur erhalten hat. Könige und Königinnen, Berge und Flüsse, traditionelle Tänze und bezaubernde Musik prägen diese einfühlsame Reise zwischen Frankreich und Armenien.

Italiano :

Tra racconti d’Oriente e ricordi d’infanzia, Anaïd esplora ciò che ha ricevuto dalla sua cultura armena. Re e regine, montagne e fiumi, danze tradizionali e musiche incantate caratterizzano questo delicato viaggio tra Francia e Armenia.

Espanol :

Entre cuentos de Oriente y recuerdos de infancia, Anaïd explora lo que ha recibido de su cultura armenia. Reyes y reinas, montañas y ríos, danzas tradicionales y música hechizante jalonan este sensible viaje entre Francia y Armenia.

