Spectacle Anatilya, le silence sacré du Vaccarès au Théâtre Equestre Camarkas Saintes-Maries-de-la-Mer

Spectacle Anatilya, le silence sacré du Vaccarès au Théâtre Equestre Camarkas

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 19h.

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 19h.

Samedi 11 avril 2026 à partir de 19h.

Mardi 14 avril 2026 à partir de 19h.

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 19h.

Mardi 21 avril 2026 à partir de 19h.

Samedi 25 avril 2026 à partir de 19h.

Mardi 28 avril 2026 à partir de 19h.

Samedi 2 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 9 mai 2026 à partir de 19h.

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 16h.

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h.

Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h.

Samedi 20 juin 2026 à partir de 19h.

Samedi 27 juin 2026 à partir de 19h.

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 19h.

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 19h.

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h.

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 19h.

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 19h.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 19h.

Samedi 1er août 2026 à partir de 19h.

Mardi 4 août 2026 à partir de 19h.

Mercredi 5 août 2026 à partir de 19h.

Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h.

Mardi 11 août 2026 à partir de 19h.

Samedi 15 août 2026 à partir de 19h.

Mardi 18 août 2026 à partir de 19h.

Vendredi 21 août 2026 à partir de 19h.

Mardi 25 août 2026 à partir de 19h.

Samedi 29 août 2026 à partir de 19h.

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 19h.

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 19h.

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 19h.

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 19h.

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 19h.

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h.

Mardi 20 octobre 2026 à partir de 19h.

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 19h.

Mardi 27 octobre 2026 à partir de 19h.

Samedi 31 octobre 2026 à partir de 19h.

Samedi 7 novembre 2026 à partir de 19h.

Mardi 10 novembre 2026 à partir de 19h.

Mardi 29 décembre 2026 à partir de 19h.

Jeudi 31 décembre 2026 à partir de 19h.

Soirée spéciale réveillon.

Samedi 13 février 2027 à partir de 19h.

Samedi 20 février 2027 à partir de 19h.

Samedi 27 février 2027 à partir de 19h. draille des Capelans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Spectacle équestre et soirée gitane.

L’âme gitane au rythme des chevaux qui dansent.



Anatilya, le silence sacré du Vaccarès



Un spectacle riche en émotions qui nous plonge dans l’univers des gitans et de la Camargue​​ avec de nombreux chevaux Portugais, Espagnols et Camargue, des tableaux équestres dans toutes les disciplines (liberté, dressage, voltige) guitariste, chanteuse et danseuse.



durée 1h15 environ







draille des Capelans Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 14 50 35 camarkas@gmail.com

English :

Equestrian show and gypsy evening.

