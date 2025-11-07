SPECTACLE » Anatomy of freedom » de la compagnie NGC 25 Route d’Héric Nort-sur-Erdre
SPECTACLE » Anatomy of freedom » de la compagnie NGC 25 Route d’Héric Nort-sur-Erdre vendredi 7 novembre 2025.
SPECTACLE » Anatomy of freedom » de la compagnie NGC 25
Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 21:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Danse
Tout d’abord, place à la pièce chorégraphique pour cinq interprètes, co-écrite par Hervé Maigret (chorégraphe français) et Hamza Damra (chorégraphe palestinien). Cette création est produite dans un contexte particulier, qui invite à croiser la petite et la grande histoire et à en libérer les corps. Elle mêle la gestuelle hip hop apprise dans les rues de Palestine à la danse contemporaine. Une conférence philo-danse originale vient conclure cette performance, ponctuée d’interventions dansées.
Tout public (à partir de 7 ans)
Durée 1h
Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .
Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SPECTACLE » Anatomy of freedom » de la compagnie NGC 25 Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-05 par Point d’accueil Nort sur Erdre