Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

2025-11-07

Danse

Tout d’abord, place à la pièce chorégraphique pour cinq interprètes, co-écrite par Hervé Maigret (chorégraphe français) et Hamza Damra (chorégraphe palestinien). Cette création est produite dans un contexte particulier, qui invite à croiser la petite et la grande histoire et à en libérer les corps. Elle mêle la gestuelle hip hop apprise dans les rues de Palestine à la danse contemporaine. Une conférence philo-danse originale vient conclure cette performance, ponctuée d’interventions dansées.

Tout public (à partir de 7 ans)

Durée 1h

Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

