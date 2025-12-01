Spectacle Ancrage Cirque La Maison Nevers

Spectacle Ancrage Cirque

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 21:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Sur scène, un homme s’éveille et rencontre une étrange créature semblant surgir des profondeurs terrestres. Oscillant entre poids, tension et équilibre, les corps s’affrontent et se supportent, se jaugent et s’apprivoisent, pour finalement trouver leur point d’ancrage. La compagnie SenCirk signe son retour à Nevers, après Man Fan Laa accueilli en 2023, explorant le déracinement de la jeunesse sénégalaise contrainte de quitter sa terre natale.

Deux circassiens vous invitent à un retour aux racines et à la terre.

Rendez vous le jeudi 18 décembre à 20h. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 infos@maisonculture.fr

