Spectacle: André Manoukian, les notes qui s’aiment Rue Jules Ferry Pornic

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:15:00

2025-12-19

Spectacle de musique et d’humour.

Pourquoi les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ? Comment l’exécution de Robespierre a-t-elle déclenché la naissance du Jazz ?

André Manoukian, seul au piano, apporte des réponses à ces questions fondamentales. Il dévoile les secrets des grands compositeurs, et montre comment exprimer ses sentiments en musique. A travers son parcours amoureux semé de muses et de catastrophes, convoquant Pythagore ou Claude François, il raconte avec son érudition déjantée une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.

Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière ! .

+33 2 40 82 04 40

