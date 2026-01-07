Spectacle Angelin Preljocaj Le Lac des Cygnes Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Spectacle Angelin Preljocaj Le Lac des Cygnes

Mardi 10 février 2026 de 20h à 21h50.

Avec entracte.

Mercredi 11 février 2026 de 19h à 20h50.

Avec entracte.

Jeudi 12 février 2026 de 11h à 12h50.

Avec entracte.

Vendredi 13 février 2026 de 20h à 21h50.

Avec entracte.

Samedi 14 février 2026 de 20h à 21h50.

Avec entracte. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 11:00:00

fin : 2026-02-12 12:50:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14

Rendez-vous au sommet avec Le Lac des cygnes, revisité par Angelin Preljocaj dans une version à la fois majestueuse et engagée. Face à un monde gangrené par l’industrialisation, les cygnes luttent contre la pollution et le réchauffement climatique.

Avec ses 26 danseurs, Angelin Preljocaj s’empare du mythique Lac des cygnes et le transpose dans un monde menacé par l’industrialisation. La pollution et le réchauffement climatique deviennent les nouveaux prédateurs des cygnes, opposant la beauté fragile du vivant à la noirceur du pétrole et de la finance. La chorégraphie originelle, toujours présente, se métamorphose sous la rigueur et la virtuosité du chorégraphe, mêlant majesté classique et gestuelle contemporaine. Vous retrouverez l’ensorcelante partition de Tchaïkovski qui dialogue ici avec des sonorités électro et des projections vidéo. À travers ce ballet revisité, Angelin Preljocaj fait du conte une fable écologique qui résonne comme un appel vibrant à la beauté et à la survie du monde. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Reach new heights with Swan Lake, revisited by Angelin Preljocaj in a version that is both majestic and socially conscious. Faced with a world ravaged by industrialization, the swans fight against pollution and global warming.

