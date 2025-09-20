Spectacle Anima à la jasserie des Chaumettes (63) Jasserie des Chaumettes Valcivières

Spectacle Anima à la jasserie des Chaumettes (63) Samedi 20 septembre, 10h30 Jasserie des Chaumettes Puy-de-Dôme

Participation libre

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (CEN) accueille à la jasserie des Chaumettes “Les Brindilleuses” pour leur spectacle Anima.

Cette création est portée par quatre artistes de disciplines différentes : musicien, comédienne, clown, circassienne. Parés d’accessoires et de costumes en vannerie et en feutre, ils y mêlent voix, mouvement, trapèze, marion­nette et jeu masqué pour proposer des tableaux sensibles qui interrogent notre relation à la nature. Un pur moment de poésie et de fantaisie !

Jasserie des Chaumettes Le Perrier 63600 Valcivières Valcivières 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473631863 http://www.cen-auvergne.fr Jasserie des Chaumettes Accès à pieds : à partir du hameau de Perrier, prévoir 20 à 30 minutes de marche

