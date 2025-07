Spectacle « Anima » Route de St-Claude La Chaise-Dieu

Spectacle « Anima » Route de St-Claude La Chaise-Dieu mardi 29 juillet 2025.

Spectacle « Anima »

Route de St-Claude La Chaise-Dieu

Début : 2025-07-29 18:30:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Dans Anima, la Cie Les Brindilleuses nous interrogent sur notre relation à la nature. Il y est questions de tableaux vivants, de masques, de décors et de costumes entremêlés de feutre et de vannerie. Découvrez un univers singulier et poétique !

Route de St-Claude Parking Salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

English :

In Anima, Cie Les Brindilleuses explore our relationship with nature. The show features tableaux vivants, masks, sets and costumes interwoven with felt and basketry. Discover a singular, poetic universe!

German :

In Anima fragt die Cie Les Brindilleuses nach unserer Beziehung zur Natur. Es geht um lebende Bilder, Masken, Bühnenbilder und Kostüme, die mit Filz und Korbwaren verwoben sind. Entdecken Sie ein einzigartiges und poetisches Universum!

Italiano :

In Anima, la Cie Les Brindilleuses esplora il nostro rapporto con la natura. La mostra presenta tableaux vivants, maschere, scenografie e costumi intrecciati con il feltro e la cesteria. Scoprite un universo singolare e poetico!

Espanol :

En Anima, Cie Les Brindilleuses explora nuestra relación con la naturaleza. El espectáculo presenta cuadros vivientes, máscaras, decorados y trajes entretejidos con fieltro y cestería. Descubra un universo singular y poético

