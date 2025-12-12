Spectacle Anne Boissard Assume La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Anne Boissard Assume

Du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026 de 20h30 à 21h15.
La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour
5 rue Fontaine d'Argent
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 25 EUR

Début : 2026-01-28 20:30:00

fin : 2026-01-29 21:15:00

2026-01-28

Anne Boissard est l’antidote parfait à l’humour fade et politiquement correct.

Dans son premier spectacle Assume , elle livre un stand-up percutant où elle aborde l’amour, l’adoption, la psychanalyse, les addictions et la maternité sans le moindre filtre. Pas de compromis, pas de sujets tabous.

Avec un humour tranchant, elle démystifie ces sujets souvent délicats, invitant le public à rire autant de la vie que d’eux-mêmes. Préparez-vous à rire et à réfléchir, car Assume n’est pas seulement un spectacle comique, c’est une plongée audacieuse dans la vie d’ Anne Boissard, où l’humour devient une arme puissante pour tout assumer. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

Anne Boissard is the perfect antidote to bland, politically correct humor.

