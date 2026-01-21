Spectacle Anne Boissard dans Assume La Comédie de Metz Metz

Spectacle Anne Boissard dans Assume

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 20:00:00

Anne Boissard est l’antidote parfait à l’humour fade et politiquement correct.

Dans son premier spectacle Assume , elle livre un stand-up percutant où elle aborde l’amour, l’adoption, la psychanalyse, les addictions et la maternité sans le moindre filtre. Pas de compromis, pas de sujets tabous.

Avec un humour tranchant, elle démystifie ces sujets souvent délicats, invitant le public à rire autant de la vie que d’eux-mêmes. Préparez-vous à rire et à réfléchir, car Assume n’est pas seulement un spectacle comique, c’est une plongée audacieuse dans la vie d’ Anne Boissard, où l’humour devient une arme puissante pour tout assumer.Tout public

English :

Anne Boissard is the perfect antidote to bland, politically correct humor.

In her first show, Assume , she delivers hard-hitting stand-up about love, adoption, psychoanalysis, addiction and motherhood without the slightest filter. No compromise, no taboo subjects.

With razor-sharp humor, she demystifies these often delicate subjects, inviting audiences to laugh as much at life as at themselves. Get ready to laugh and think, because Assume isn’t just a comedy show, it’s a bold plunge into Anne Boissard’s life, where humor becomes a powerful weapon for taking on everything.

