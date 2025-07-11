Spectacle Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie Châteaudun

Spectacle Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:10:00

Date(s) :

2026-03-14

L’humoriste observe ses contemporaines avec jubilation. Elle ne les juge pas,n elle essaye de les comprendre. On sort du spectacle le coeur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société, Anne Roumanoff passe en revue les travers du quotidien, des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relation amoureuses ou les transformations du langage. .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

English :

The humorist observes her contemporaries with jubilation. She doesn’t judge them, but tries to understand them. You leave the show with a happy heart. Anne’s humor doesn’t divide, it unites.

German :

Die Humoristin beobachtet ihre Zeitgenossinnen mit Schadenfreude. Sie verurteilt sie nicht,n sie versucht sie zu verstehen. Man verlässt die Vorstellung mit einem fröhlichen Herzen. Annes Humor spaltet nicht, er vereint.

Italiano :

La comica osserva i suoi contemporanei con gioia. Non li giudica, ma cerca di capirli. Si esce dallo spettacolo con il cuore felice. L’umorismo di Anne non divide, unisce.

Espanol :

La cómica observa a sus contemporáneos con regocijo. No los juzga, intenta comprenderlos. Uno sale del espectáculo con el corazón contento. El humor de Anne no divide, une.

