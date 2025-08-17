Spectacle Anne Roumanoff L’expérience de la vie Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Anne Roumanoff L’expérience de la vie

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Anne Roumanoff dresse avec brio un portrait aussi drôle que lucide de notre époque dans un spectacle intelligent et mordant.

Des livres de développement personnel aux relations amoureuses en passant par les réseaux sociaux et l’actualité internationale Anne Roumanoff observe ses contemporains avec finesse et jubilation.

Un spectacle intelligent et mordant pour rire de tout ce qui nous fait peur

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

