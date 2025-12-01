Spectacle Anne Roumanoff L’expérience de la vie Mers-les-Bains

Spectacle Anne Roumanoff L’expérience de la vie Mers-les-Bains vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle Anne Roumanoff L’expérience de la vie

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

49€ Places assises numérotées

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

Quand maturité rime avec curiosité… la pétillante humoriste porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.

Réservations Ginger.fr et ticketmaster (Auchan, Espace culturel Leclerc…)

49€ Places assises numérotées

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

Quand maturité rime avec curiosité… la pétillante humoriste porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.

Réservations Ginger.fr et ticketmaster (Auchan, Espace culturel Leclerc…) .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

English :

49? Numbered seats

The experience of life as told by an experienced woman who is always surprised and amused by society?s transformations: from automatic supermarket checkouts to self-help books, from the instability of love relationships to the transformations of language, Anne Roumanoff observes her contemporaries with jubilation. She doesn’t judge them, she tries to understand them.

You leave the show with a happy heart. Anne?s humor doesn?t divide, it unites.

When maturity rhymes with curiosity… in this new show, the sparkling comedian takes a wry, joyful look at the major transformations in our society: new language, new behaviors, new professions.

Reservations: Ginger.fr and ticketmaster (Auchan, Espace culturel Leclerc…)

German :

49? Nummerierte Sitzplätze

Die Lebenserfahrung einer erfahrenen Frau, die immer noch überrascht und amüsiert über die Veränderungen der Gesellschaft ist: Von den automatischen Kassen in den Supermärkten über die Instabilität der Liebesbeziehungen und die Veränderungen der Sprache bis hin zu Büchern über Persönlichkeitsentwicklung Anne Roumanoff beobachtet ihre Zeitgenossen mit Schadenfreude. Sie verurteilt sie nicht, sondern versucht, sie zu verstehen.

Man verlässt die Vorstellung mit einem fröhlichen Herzen. Annes Humor spaltet nicht, er vereint.

Wenn sich Reife auf Neugierde reimt… In ihrer neuen Show wirft die quirlige Komikerin einen spöttischen und fröhlichen Blick auf die großen Veränderungen in unserer Gesellschaft: neue Sprache, neue Verhaltensweisen, neue Berufe.

Reservierungen: Ginger.fr und Ticketmaster (Auchan, Espace culturel Leclerc…)

Italiano :

49? Posti numerati

L’esperienza di vita raccontata da una donna esperta, sempre sorpresa e divertita dalle trasformazioni della società: dalle casse automatiche dei supermercati ai libri di auto-aiuto, dall’instabilità delle relazioni amorose alle trasformazioni del linguaggio, Anne Roumanoff osserva i suoi contemporanei con giubilo. Non li giudica, ma cerca di capirli.

Si esce dallo spettacolo con il cuore felice. L’umorismo di Anne non divide, unisce.

Quando maturità fa rima con curiosità… In questo nuovo spettacolo, la frizzante comica getta uno sguardo ironico e gioioso sulle grandi trasformazioni della nostra società: nuovi linguaggi, nuovi comportamenti, nuove professioni.

Prenotazioni: Ginger.fr e ticketmaster (Auchan, Espace culturel Leclerc…)

Espanol :

49? Asientos numerados

La experiencia de la vida contada por una mujer experimentada, siempre sorprendida y divertida por las transformaciones de la sociedad: de las cajas automáticas de los supermercados a los libros de autoayuda, de la inestabilidad de las relaciones amorosas a las transformaciones del lenguaje, Anne Roumanoff observa a sus contemporáneos con júbilo. No los juzga, intenta comprenderlos.

Uno sale del espectáculo con el corazón contento. El humor de Anne no divide, une.

Cuando madurez rima con curiosidad… En este nuevo espectáculo, la chispeante cómica echa una mirada irónica y alegre a las grandes transformaciones de nuestra sociedad: nuevo lenguaje, nuevos comportamientos, nuevas profesiones.

Reservas: Ginger.fr y ticketmaster (Auchan, Espace culturel Leclerc…)

L’événement Spectacle Anne Roumanoff L’expérience de la vie Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS