Spectacle Anne Tuffigo Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Spectacle Anne Tuffigo

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 19:30:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

En tournée à guichet fermé depuis novembre 2024 et ayant déjà réuni plus de 30 000 spectateurs, Anne Tuffigo prolonge l’aventure face à l’engouement du public avec sa conférence Les Signes de l’Au-delà .

Samedi 24 avril 2027

Spectacle Anne Tuffigo

A 19h30, au Tube à Seignosse Océan.

En tournée à guichet fermé depuis novembre 2024 et ayant déjà réuni plus de 30 000 spectateurs, Anne Tuffigo prolonge l’aventure face à l’engouement du public avec sa conférence Les Signes de l’Au-delà .

Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu’elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n’est qu’en 2004, à la suite du décès de sa mère et alors qu’elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes, qu’elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. Elle s’installe comme médium spirite à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France.

Tarifs

– Assis Carré or 59€

– Assis Cat 1 49€

– Assis Cat 2 44€

Infos et réservations le-tube.net .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Anne Tuffigo

On tour to sold-out crowds since November 2024 and having already drawn more than 30,000 spectators, Anne Tuffigo is extending the run in response to the public’s enthusiasm with her talk titled “Signs from Beyond.”

L’événement Spectacle Anne Tuffigo Seignosse a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Seignosse