Spectacle années 80 – Créchy, 24 mai 2025 20:30, Créchy.

Allier

Spectacle années 80 Salle des fêtes Créchy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Spectacle années 80 animé par Jean Marc Ledore .

Snack et buvette sur place.

Salle des fêtes

Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 98 63 74

80s show hosted by Jean Marc Ledore.

Snacks and refreshments on site.

Show der 80er Jahre, moderiert von Jean Marc Ledore.

Snacks und Getränke vor Ort.

Spettacolo anni ’80 condotto da Jean Marc Ledore.

Snack e rinfreschi in loco.

Espectáculo de los 80 presentado por Jean Marc Ledore.

Aperitivos y refrescos in situ.

