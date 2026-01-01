Spectacle ANOUILH CHŒURS EN DÉSACCORD, COMÉDIES EN ACCORDS Espace Culturel Préfailles

Spectacle ANOUILH CHŒURS EN DÉSACCORD, COMÉDIES EN ACCORDS

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:10:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Prolongez l’ambiance des fêtes à Préfailles avec le spectacle ANOUILH CHŒURS EN DÉSACCORD, COMÉDIES EN ACCORDS !



L’Atelier Faire et Voir du théâtre à Préfailles est de retour pour 2026 avec sa nouvelle création ANOUILH CHŒURS EN DÉSACCORD, COMÉDIES EN ACCORDS .

Après avoir bien travaillé et répété pendant les cours, la troupe de l’atelier théâtral préfaillais ainsi que son metteur en scène, William Malatrat, vous attendent avec impatience sur les planches de l’Espace Culturel pour vous présenter son nouveau spectacle théâtral et familial.

Scénario

Entrez, spectateurs ! Voici le sanctuaire des vérités qui dérangent ! Chez Anouilh, le Chœur hurle sa discorde pendant que la Comédie joue ses partitions les plus douces. Voyez ces héros magnifiques, ces impudents qui déchirent le voile du silence pour crier ce que vous n’osez chuchoter. Bienvenue dans ce cabaret métaphysique où la Mort et le Rire valsent sur la même musique ! Composé de fables et de courtes pièces de théâtre revisitées du dramaturge Jean Anouilh tels que Épisode de la vie d’un auteur , Humulus le muet , l’Orchestre , ce spectacle mêle aussi bien l’humour et la tragédie à la fois.

Bon à savoir

Sans réservation n’oubliez pas d’arriver en avance car les premiers arrivés seront les premiers servis !

Participation libre

Sans entracte

Vous aimez le théâtre ?

N’hésitez pas à contacter l’Atelier Faire et Voir via les coordonnées ci-contre !

Notez vite cette date à votre agenda et venez passer un moment sympa où rigolades et décontraction sont au rendez-vous ! Une expérience théâtrale unique et comique sur Destination Pornic qui promet rires et émotions à ne plus en finir !

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 68 16 30 compagnie.nepenthes@free.fr

English :

Prolong the festive atmosphere in Préfailles with the ANOUILH show: CH?URS EN DÉSACCORD, COMÉDIES EN ACCORDS !

