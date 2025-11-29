Spectacle « Antichambre »

avenue de la gare Vieux-Condé Nord

Tarif : 6 – 6 – 10

6

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Avec la compagnie Stereoptik

Spectacle dès 9 ans

Antichambre, c’est deux choses à la fois un spectacle et un film d’animation. Mêlant dessin animé, stop motion, théâtre d’ombres et d’objets, peinture et musique live, ce spectacle s’inscrit dans la continuité du travail de ce duo de plasticiens et musiciens qui nous avait déjà émerveillé avec Dark Circus, il y a quelques années au Boulon.

Antichambre nous plonge dans le processus de la création en direct d’un film à partir d’une table de travail musical et graphique au plateau. Quel chemin prennent les idées, comment les images se fabriquent sur scène, comment elles passent de la scène à l’écran ? Le film qui se fabrique sous nos yeux nous parle de notre capacité à renouer avec le sensible et l’expression de nos émotions.

Une pépite poétique, pleine de sensibilité et de douceur. Tout ce que l’on y découvre se passe là, au présent, comme dans un rêve éveillé.

Un art qui brouille les frontières et se reçoit par-delà les mots, les âges et les cultures. À voir en famille dans le cocon du Boulon 6 .

avenue de la gare Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

