SPECTACLE ANTOINE DONNEAUX Argelès-sur-Mer

SPECTACLE ANTOINE DONNEAUX Argelès-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

SPECTACLE ANTOINE DONNEAUX

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Antoine Donneaux,

Imitateur mais pas que !

One man show Humour.

Remarqué dans l’émission La France a un incroyable talent, Antoine Donneaux est incontestablement l’une des nouvelles révélations de l’humour. Avec son spectacle “Imitateur, mais…

.

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

English :

Antoine Donneaux,

Not just an impersonator!

One man show ? Humour.

Antoine Donneaux, who made a name for himself on La France a un incroyable talent, is undoubtedly one of the new revelations on the comedy scene. With his show ?Imitateur, mais…

German :

Antoine Donneaux,

Imitator, aber nicht nur!

Eine Ein-Mann-Show ? Humor.

Antoine Donneaux, der in der Sendung La France a un incroyable talent » (Frankreich hat ein unglaubliches Talent) aufgefallen ist, ist zweifellos eine der neuen Entdeckungen des Humors. Mit seiner Show Imitator, aber…

Italiano :

Antoine Donneaux,

Non solo un imitatore!

Un one man show? Umorismo.

Antoine Donneaux, che si è fatto conoscere con La France a un incroyable talent, è senza dubbio una delle nuove rivelazioni della scena comica. Con il suo spettacolo « Imitateur, mais…

Espanol :

Antoine Donneaux,

¡No es sólo un imitador!

¿Espectáculo unipersonal? Humor.

Antoine Donneaux, que se dio a conocer en La France a un incroyable talent, es sin duda una de las nuevas revelaciones de la escena cómica. Con su espectáculo Imitateur, mais…

L’événement SPECTACLE ANTOINE DONNEAUX Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-12 par OT D’ ARGELES SUR MER