SPECTACLE ANTOINE DONNEAUX Argelès-sur-Mer
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
2025-10-04
Antoine Donneaux,
Imitateur mais pas que !
One man show Humour.
Remarqué dans l’émission La France a un incroyable talent, Antoine Donneaux est incontestablement l’une des nouvelles révélations de l’humour. Avec son spectacle “Imitateur, mais…
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
English :
Antoine Donneaux,
Not just an impersonator!
One man show ? Humour.
Antoine Donneaux, who made a name for himself on La France a un incroyable talent, is undoubtedly one of the new revelations on the comedy scene. With his show ?Imitateur, mais…
German :
Antoine Donneaux,
Imitator, aber nicht nur!
Eine Ein-Mann-Show ? Humor.
Antoine Donneaux, der in der Sendung La France a un incroyable talent » (Frankreich hat ein unglaubliches Talent) aufgefallen ist, ist zweifellos eine der neuen Entdeckungen des Humors. Mit seiner Show Imitator, aber…
Italiano :
Antoine Donneaux,
Non solo un imitatore!
Un one man show? Umorismo.
Antoine Donneaux, che si è fatto conoscere con La France a un incroyable talent, è senza dubbio una delle nuove rivelazioni della scena comica. Con il suo spettacolo « Imitateur, mais…
Espanol :
Antoine Donneaux,
¡No es sólo un imitador!
¿Espectáculo unipersonal? Humor.
Antoine Donneaux, que se dio a conocer en La France a un incroyable talent, es sin duda una de las nuevas revelaciones de la escena cómica. Con su espectáculo Imitateur, mais…
