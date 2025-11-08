Spectacle apéro-bib

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Des histoires, des comptines et des chansons pour les tout-petits et leurs parents. Pour les enfants de 0 à 3 ans

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Stories, rhymes and songs for toddlers and their parents. For children aged 0 to 3

German :

Geschichten, Reime und Lieder für Kleinkinder und ihre Eltern. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Italiano :

Storie, filastrocche e canzoni per i più piccoli e i loro genitori. Per bambini da 0 a 3 anni

Espanol :

Cuentos, rimas y canciones para niños pequeños y sus padres. Para niños de 0 a 3 años

L’événement Spectacle apéro-bib Sélestat a été mis à jour le 2025-11-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme