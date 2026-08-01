Informations pratiques

Balazé

Spectacle-apéro-concert à Balazé

19 Rue Saint-Martin Balazé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le samedi 29 août, Balazenfêtes vous propose un spectacle-apéro-concert, au crapa de Balazé.

En 1ere partie, à 16h, Hugo Marteau jouera son spectacle “ Un équilibre si précieux”

Seul en scène optimiste et sociétal de et avec Hugo Marteau.

‘Une conférence spectaculaire liant philosophie, sciences et histoire où nous déroulerons ensemble le fil de l’histoire du Big Bang à nos jours avec un voyage poétique à travers les éléments, la matière et le vivant. Spectacle ludique et éclairant sur le fonctionnement de Notre environnement. Une clé indispensable à la compréhension de notre quotidien aujourd’hui!

Nous poursuivrons les festivités par un apéro où nous vous proposerons de la restauration (tartinades, chips, galettes-saucisses,…).

Puis Take Five (trio acoustique) nous accompagnera avec ses rythmes mélodiques et joyeux.

Cet événement est proposé gratuitement! .

19 Rue Saint-Martin Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 98 87 18

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English :

L’événement Spectacle-apéro-concert à Balazé Balazé a été mis à jour le 2026-08-04 par OT VITRE