Spectacle APNÉE de Natacha Sillègue Micro-folie Surgères

Spectacle APNÉE de Natacha Sillègue

Micro-folie Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

A l’occasion du Printemps des poètes, venez assister à un spectacle qui raconte l’histoire intime de l’autrice, de l’enfermement vers la liberté.

Réservé à un public adulte, sur réservation.

.

Micro-folie Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark Printemps des poètes, come and enjoy a show that tells the author’s intimate story, from confinement to freedom.

Adults only, by reservation.

L’événement Spectacle APNÉE de Natacha Sillègue Surgères a été mis à jour le 2026-01-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin