Spectacle APNÉE de Natacha Sillègue Micro-folie Surgères
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
A l’occasion du Printemps des poètes, venez assister à un spectacle qui raconte l’histoire intime de l’autrice, de l’enfermement vers la liberté.
Réservé à un public adulte, sur réservation.
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
To mark Printemps des poètes, come and enjoy a show that tells the author’s intimate story, from confinement to freedom.
Adults only, by reservation.
