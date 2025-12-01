Spectacle Apocalipsync Erstein

Spectacle Apocalipsync Erstein jeudi 11 décembre 2025.

Spectacle Apocalipsync

2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 21:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Plongez au cœur d’une folle journée du comédien argentin Luciano Rosso ! Une performance époustouflante sur les multiples façons de tromper l’ennui de l’isolement et sur le monde ultra-connecté.

Théâtre de corps Métamorphose Fantasque

Tout public dès 6 ans

Luciano Rosso (Argentine)

Interprète : Luciano Rosso Mise en scène : Luciano Rosso, Maria Saccone et Hermes Gaido .

2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

Join Argentine actor Luciano Rosso on a wild day out! A breathtaking performance about the many ways to escape the boredom of isolation and the ultra-connected world.

German :

Tauchen Sie ein in einen verrückten Tag des argentinischen Komikers Luciano Rosso! Eine atemberaubende Performance über die vielen Möglichkeiten, die Langeweile der Isolation zu überlisten, und über die ultravernetzte Welt.

Italiano :

Unitevi all’attore argentino Luciano Rosso in una giornata selvaggia! Una performance mozzafiato sui tanti modi per sfuggire alla noia dell’isolamento e del mondo ultraconnesso.

Espanol :

Únase al actor argentino Luciano Rosso en una jornada salvaje Una actuación sobrecogedora sobre las muchas formas de escapar del aburrimiento del aislamiento y del mundo ultraconectado.

L’événement Spectacle Apocalipsync Erstein a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme du Grand Ried