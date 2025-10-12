Spectacle Apocalypse Cie Marzouk Machine à la poule à facette La Poule à facettes Piégros-la-Clastre

​C’est avec une immense honneur que nous vous invitons à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse. Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait basculer le destin de l’humanité. Vive la terre!

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

it is with great honor that we invite you to commemorate the Apocalypse for the first time in 50 years. A theatrical retrospective will retrace the events that changed the destiny of mankind. Long live the earth!

German :

es ist uns eine große Ehre, Sie einzuladen, zum ersten Mal seit 50 Jahren der Apokalypse zu gedenken. Eine theatralische Retrospektive wird die Ereignisse, die das Schicksal der Menschheit verändert haben, nachzeichnen. Es lebe die Erde!

Italiano :

è con grande onore che vi invitiamo a commemorare l’Apocalisse per la prima volta dopo 50 anni. Una retrospettiva teatrale ripercorrerà gli eventi che hanno sconvolto il destino dell’umanità. Lunga vita alla Terra!

Espanol :

es un gran honor invitarle a conmemorar el Apocalipsis por primera vez en 50 años. Una retrospectiva teatral rememorará los acontecimientos que trastornaron el destino de la humanidad. ¡Viva la Tierra!

