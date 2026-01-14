Spectacle Arboredanse Loches

Spectacle Arboredanse Loches samedi 7 février 2026.

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00

Date(s) :
2026-02-07

La compagnie présentera la pièce chorégraphique en trois parties Amor Fati .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   cie.arboredanse@gmail.com

English :

The company will present the three-part choreographic piece Amor Fati .

