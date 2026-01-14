Spectacle Arboredanse

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

Date(s) :

2026-02-07

La compagnie présentera la pièce chorégraphique en trois parties Amor Fati .

La compagnie présentera la pièce chorégraphique en trois parties Amor Fati . 12 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cie.arboredanse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The company will present the three-part choreographic piece Amor Fati .

L’événement Spectacle Arboredanse Loches a été mis à jour le 2026-01-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire