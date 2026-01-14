Spectacle Arboredanse Loches
Spectacle Arboredanse Loches samedi 7 février 2026.
Spectacle Arboredanse
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00
Date(s) :
2026-02-07
La compagnie présentera la pièce chorégraphique en trois parties Amor Fati .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cie.arboredanse@gmail.com
English :
The company will present the three-part choreographic piece Amor Fati .
L’événement Spectacle Arboredanse Loches a été mis à jour le 2026-01-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire