SPECTACLE – “Arboretum” par la compagnie Arborescence | Jardin (Cour 4) à L’Autre Lieu Espace René Le Bas – L’Autre lieu Cherbourg-en-Cotentin

️ Rendez-vous le samedi 20 septembre pour le spectacle “Arboretum” interprété par la compagnie Arborescence dans le Jardin (Cour 4) de L’Autre Lieu.

“À Noël 2016, je suis allé voir ma famille à Rocheville, un petit village du Cotentin, en Normandie.

626 habitants, une fête d’août : la fête des roches.

Elle n’existe plus. Mon grand-père, de la dernière génération à battre le blé et faire le beurre à l’ancienne, emportait ce savoir avec lui.

Pas de jugement : l’industrialisation a rendu ces gestes obsolètes.

Peu avant notre arrivée, on lui a diagnostiqué Alzheimer. Une mémoire qui s’efface.

Ce n’était pas juste lui : une époque entière semblait disparaître.

Alors j’ai filmé. Pour garder une trace.

Quand les souvenirs s’effacent, les images restent.

Est-on soi-même sans mémoire ?

À la fin, on oublie même comment sourire.”

Simon ROTH , auteur, metteur en Scène et comédien

©Loic Nys

⏰ 16h

️ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jardin (Cour 4) à L’Autre Lieu, Espace René Le Bas (dans l’ancien hôpital maritime) – 61 Rue de l’Abbaye – Cherbourg-en-Cotentin

Espace René Le Bas – L’Autre lieu 61 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« link »: « https://fb.me/e/6Ge1aL0Wr »}]

Compagnie Arborescence