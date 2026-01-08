Spectacle ARCANES Festival Parallèle 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Spectacle ARCANES Festival Parallèle

Jeudi 5 février 2026 à partir de 15h et à partir de 20h. 3 bis f, centre d'arts contemporains d'intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Arcanes est une expérience de plongée théâtrale, née du choc suscité par l’écriture de Nelly Arcan, autrice québécoise. Le public est invité à descendre dans les profondeurs de cette voix hurlant les injonctions faites aux corps et à la fabrique de la féminité. Des créatures jaillies des textes monstrueux et incandescents de Nelly y côtoient nos mythologies du féminin, de la Méduse à la bimbo, et à mesure qu’on plonge, on se perd autant qu’on mute… avant de remonter à la surface ! Une expédition cathartique vers les abysses et pour les scintillements, mêlant effroi et humour, horreur et beauté. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arcanes is a theatrical diving experience, born of the shock of writing by Quebec author Nelly Arcan.

