Spectacle Archipel Quai Robert Alba Châteaulin

Entre récit, chant et mouvement, Archipel explore avec douceur les liens entre les générations et la transmission au sein des familles.

Ce spectacle poétique d’Anne-Sophie Boivin invite à reconstituer les fragments d’une mémoire partagée. Il se termine par une photo de famille réalisée avec le public, grâce à une ancienne technique de photographie.

Un voyage autour de la mémoire et de la transmission

Créé par Anne-Sophie Boivin, comédienne et plasticienne de la compagnie Le paradoxe du singe savant, Archipel évoque la mémoire, la famille et les héritages que chacun reçoit.

À travers des récits, des chants et des gestes, l’artiste parle des traces laissées par ceux qui nous précèdent et de la façon dont elles façonnent nos vies.

Inspirée des romans Cœur cousu de Carole Martinez et Les Châteaux de la colère d’Alessandro Baricco, la création s’articule autour de sept vestes brodées. Chacune d’elles symbolise une histoire, un souvenir, un lien entre le passé et le présent.

Avec simplicité et sensibilité, Anne-Sophie Boivin crée un univers visuel et poétique, où la parole, le chant et le mouvement se répondent. Le résultat est un spectacle plein d’émotion et de légèreté, qui réunit petits et grands autour d’un thème universel la mémoire.

Une photo de famille pour conclure

À la fin du spectacle, un moment collectif vient prolonger cette réflexion sur les liens familiaux.

Le public est invité à participer à une prise de vue au sténopé, une technique ancienne de photographie. Ensemble, spectateurs et artiste forment une véritable photo de famille .

Ce geste symbolique clôt le spectacle sur une note joyeuse et rassembleuse. .

