Spectacle « Argent, pudeurs et décadences », Cinéma Le Foyer, Le Cheylard

Spectacle « Argent, pudeurs et décadences » Samedi 28 mars, 20h00 Cinéma Le Foyer Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T21:15:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T21:15:00+01:00

“Argent, Pudeurs & Décadences” est une pièce de théâtre, une écriture contemporaine à la narration déstructurée, un rapport au public immédiat, sans filtres, un spectacle sur la monnaie à la fois virulent et surréaliste qui tente de sonder les mécanismes obscurs de l’argent et sa fabrication.

Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et à qui sert-il ? Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques.

Un tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles envolées monétaires dans laquelle les deux comédiennes de l’AIAA Compagnie convient le spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent…

La billetterie sur place ouvre à 19h30. Les places sont également en vente à l’Office de tourisme Ardèche Hautes Vallées.

Cinéma Le Foyer 5 rue du temple 07160 Le Cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Avec intelligence, humour et une pointe de cynisme, cette comédie financière fantasmagorique lève le voile de pudeur sur l’argent.