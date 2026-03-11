Spectacle ARIANE BRODIER DANS BONNE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle ARIANE BRODIER DANS BONNE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

2026-04-20

Un homme bon, c’est une qualité. Une femme bonne… c’est tout de suite plus compliqué.

Sept ans après Mytho son spectacle sur la Mythologie Grecque mis en scène par Jarry, Ariane Brodier revient avec Bonne, un one-woman-show mordant mis en scène par Kevin Levy.

Elle y démonte avec humour et tendresse toutes les étiquettes qu’on colle aux femmes bonne mère, bonne copine, bonne a tout faire, bonne à marier… ou juste bonne ? .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

