Spectacle Arianne, un pas avant la chute Salle Solenval Plancoët

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 21:50:00

2026-03-06

par la compagnie la caravelle

Un spectacle multiforme mêlant théâtre, cinéma et concert live, avec sept interprètes qui jouent et chantent une tragédie moderne revisitant le mythe d’Ariane. Thomas Gendronneau, Molière 2023 de la révélation masculine, invente et met en scène la vie d’une rock-star rappelant les destins tragiques d’Amy Whinehouse et Janis Joplin. Arianne est l’histoire d’une glissade. Celle d’une rock star, comète solitaire et chanteuse de paradoxes. Une icône en chute libre dans les médocs, l’alcool, les tourments… Explosif autant que spectaculaire, voici un pur show qui fait monter

les décibels et en met plein les yeux.

Mise en scène et écriture Thomas Gendronneau | Jeu Basile Alaïmalaïs, Anthony Falkowsky, Sébastien Gorski, Lucas Gonzalez, Sarah Horoks, Mathilde-Edith Mennetrier, Aude Rouanet ou Clémentine Aussourd | Assistanat à la mise en scène Amandine Scotto Dramaturgie Marie Thiebaut | Graphisme Thibault Léoni Dassenoy | Scénographie et création lumière Quentin Maudet. Création sonore Baptiste Pilon Dubois | Régie son Pierre Forissier | Création vidéo Basile Alaïmalaïs

Dès 13 ans.

Billetterie

-En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-A l’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Salle Solenval 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

