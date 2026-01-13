Spectacle Arigato Mission Japon Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Arigato Mission Japon

Samedi 14 février 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Vivez une aventure extraordinaire au Japon !Familles

Elisabeth et Stanley, inséparables aventuriers, voyagent en montgolfière autour du monde. Mais en 1868, une tempête les sépare en plein cœur du Japon.

Leur mission se retrouver et délivrer un message crucial qui pourrait changer l’avenir du pays.

Aidez-les à surmonter des épreuves et des défis en rencontrant samouraïs, ninjas, pandas et bien d’autres surprises. Inspiré d’une histoire presque vraie.



À partir de 3 ans. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Experience an extraordinary adventure in Japan!

