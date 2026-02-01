Spectacle Arnaque au poils de Yack Café-Lecture La Clef Brioude
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Début : 2026-02-13 20:30:00
2026-02-13
Solo burlesque tout public de et par Antoine THEROND.
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36
English :
Solo burlesque for all audiences by Antoine THEROND.
