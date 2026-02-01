Spectacle Arnaque au poils de Yack Café-Lecture La Clef Brioude

Spectacle Arnaque au poils de Yack

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Solo burlesque tout public de et par Antoine THEROND.

.

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solo burlesque for all audiences by Antoine THEROND.

L’événement Spectacle Arnaque au poils de Yack Brioude a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne