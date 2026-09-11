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AGENDA · Saint-Brieuc

Spectacle – Arôme Arôme Place de la Résistance Saint-Brieuc

mercredi 10 février 2027 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de la Résistance
Adresse
La Passerelle, scène nationale
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Spectacle – Arôme Arôme

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 20:00:00
fin : 2027-02-12 21:00:00

Date(s) :
2027-02-10 2027-02-12

En ébullition

Un tapis blanc, des tables, quelques verres et le public sur la scène, nous voici embarqués pour un cabaret-dégustation pas comme les autres.
Arôme Arôme est une expérience sensorielle et poétique qui nous invite à explorer les liens entre saveurs, mouvements et imaginaires. Chaque boisson devient prétexte à la danse. Le spectacle vient réveiller nos souvenirs olfactifs et gustatifs, c’est joueur et nourrissant. À déguster sans modération entre petits et grands !   .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40 

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English :

L’événement Spectacle – Arôme Arôme Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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