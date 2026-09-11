Spectacle – Arôme Arôme Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle – Arôme Arôme

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 20:00:00

fin : 2027-02-12 21:00:00

Date(s) :

2027-02-10 2027-02-12

En ébullition

Un tapis blanc, des tables, quelques verres et le public sur la scène, nous voici embarqués pour un cabaret-dégustation pas comme les autres.

Arôme Arôme est une expérience sensorielle et poétique qui nous invite à explorer les liens entre saveurs, mouvements et imaginaires. Chaque boisson devient prétexte à la danse. Le spectacle vient réveiller nos souvenirs olfactifs et gustatifs, c’est joueur et nourrissant. À déguster sans modération entre petits et grands ! .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Spectacle – Arôme Arôme Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme