Spectacle Arrête de pleurer Pénélope 2 Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Arrête de pleurer Pénélope 2

Samedi 29 novembre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date :

Début : 2025-11-29 21:30:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :

2025-11-29

La suite d’Arrête de Pleurer Pénélope ! A voir même sans avoir vu le 1. 3 filles bien dans leur époque pour une soirée de rire, de règlements de compte et de révélations bien senties !

Nous avions laissé Léonie, Chloé et Pénélope à la fin d’une soirée riche en fous rires et en règlements de compte. Les 3 filles hautes en couleurs dominent ce nouveau volet aux répliques cinglantes et au rythme infernal, toujours aussi drôles et émouvantes ! Mais leur aventure précédente leur a-t-elle réellement permis de changer ? Rien n’est moins sûr, même si elles ont passé le cap de la trentaine avec des difficultés, mais non sans humour.



L’excentrique Léonie a cessé d’être cette attachée de presse surbookée, mais elle n’a toujours pas perdu son côté actif et obsessionnel et s’obstine à trouver la stabilité pour se rassurer.

L’intellectuelle Chloé est toujours à la recherche du temps perdu, sans être devenue Proust pour autant, et se pose toujours autant de questions sur l’amour sans décidément rien n’y comprendre. Pourtant, elle ne revient pas d’Allemagne toute seule.

Et l’ingénue Pénélope, tout en continuant à suivre son bonhomme de chemin au Centre des Coquelicots, va dévoiler sa face cachée en faisant des révélations pour le moins perturbantes au sujet de son vieil amant Gérard…



L’occasion incontournable pour les fans du premier volet de découvrir le destin de ces 3 filles hors du commun, et pour ceux qui ne les connaîtraient pas de les rencontrer !

Une comédie entre Desperate housewises et Sex and the city que de bonheur en perspective !



Avec Camille Agobian, Julie Rippert et Charlotte Mas.

Auteures Juliette Arnaud, Corine Puget, Christinne Anglio.

Metteur en scène Nathalie Hardouin. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The sequel to Arrête de Pleurer Pénélope! A must-see even if you haven’t seen 1. 3 girls right in their own time for an evening of laughter, settling of scores and heartfelt revelations!

German :

Die Fortsetzung von Hör auf zu weinen, Penelope! Drei Mädchen, die sich in ihrer Zeit zurechtfinden, sorgen für einen Abend voller Lacher, Abrechnungen und Enthüllungen!

Italiano :

Il seguito di Arrête de Pleurer Pénélope! Da non perdere anche se non avete visto il primo episodio. 3 ragazze al passo con i loro tempi per una serata di risate, di regolamenti di conti e di rivelazioni sincere!

Espanol :

¡La continuación de Arrête de Pleurer Pénélope! Una cita ineludible incluso si no ha visto el episodio 1. 3 chicas en perfecta sintonía con su época para una velada de risas, ajustes de cuentas y sinceras revelaciones

