Spectacle Art de la Rue « Dors et déjà » – Plaine Aimé Césaire Éragny 4 juillet 2025 15:00

Spectacle Art de la Rue « Dors et déjà » Vendredi 4 juillet, 17h00 Plaine Aimé Césaire Entrée sans réservation et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T17:00:00+02:00 – 2025-07-04T17:40:00+02:00

Fin : 2025-07-04T17:00:00+02:00 – 2025-07-04T17:40:00+02:00

Une création de 2022 : “Dors et Déjà” est un spectacle de théâtre, musique et cirque destiné à l’espace en plein air. Joué par deux interprètes ; Iorhanne Da Cunha et Juliette Plihon.

Un spectacle tout public à partir de 4 ans, “Dors et Déjà” met en scène l’épopée quotidienne et surréaliste de deux femmes. Noyées dans un temps indéfini, l’ennui et l’attente leur donnent des ailes.

Durant 40 minutes elles dansent et chantent, se disputent et trinquent, jouent, gagnent et perdent. Une fugue croustillante et syncopée, rythmée par les deux interprètes comédiennes, chanteuse pour l’une et circassienne pour l’autre.

Plaine Aimé Césaire 95400 Éragny Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France

©cielunpasse