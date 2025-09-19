Spectacle Arthur la nuit Compagnie 3B Quartier Neuf Saint-Martin-de-Seignanx

Quartier Neuf Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Dans le noir, le public porte un casque audio, il déambule, Arthur apparaît. Il nous livre l’extraordinaire récit d’un homme ordinaire devenu le meilleur danseur de sa région. Il raconte sa vie, de ses 10 à ses 39 ans, une existence rythmée par ses fréquentes visites à La Plage , une boite de nuit généraliste.

Cette performance est inspirée par le roman de Victor Jestin, L’homme qui danse, publié chez Flammarion. C’est un seul en scène sans scène, où danse, théâtre et ambiance sonore se mêlent dans une expérience immersive et sensorielle.

Spectacle organisé par l’association Catach.

A partir de 10 ans. Durée 1h.

Buvette et food truck sur place, ouverture des portes à 19h30. .

Quartier Neuf Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

