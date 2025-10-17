Spectacle: Ary Abittan Rue du Canal Pornic

Spectacle: Ary Abittan Rue du Canal Pornic vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle: Ary Abittan

Rue du Canal Casino de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 20:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Le spectacle de Ary Abittan à Pornic!

Date de spectacle initiale le 9 octobre, reportée au 17 octobre.

Après trois ans d’absence, Ary Abittan revient sur scène, prêt à partager une nouvelle page de sa vie avec une sincérité rare.

À 50 ans, entre la paternité, l’amour et la résilience, Ary dévoile ses réflexions sur le couple et l’enfance, tout en naviguant avec brio entre fous rires et moments d’émotion. il nous livre son histoire, sans détour ni filtre, avec une intensité et une liberté retrouvée. Un spectacle « Authentique », puissant, où l’humour se mêle à l’intime. Il se confie sur ses galères, ses renaissances, ses doutes, et ses espoirs à travers des personnages irrésistibles et des moments d’émotions qui touchent en plein cœur. Plus libre et plus drôle que jamais, Ary embarque avec lui son public dans sa véritable renaissance.

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Rue du Canal Casino de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40

English :

Ary Abittan’s show in Pornic!

Original show date October 9, postponed to October 17.

German :

Die Show von Ary Abittan in Pornic!

Ursprünglicher Aufführungstermin war der 9. Oktober, der auf den 17. Oktober verschoben wurde.

Italiano :

Spettacolo di Ary Abittan a Pornic!

Data originale dello spettacolo 9 ottobre, rinviata al 17 ottobre.

Espanol :

¡Espectáculo de Ary Abittan en Pornic!

Fecha original del espectáculo: 9 de octubre, aplazado al 17 de octubre.

L’événement Spectacle: Ary Abittan Pornic a été mis à jour le 2025-09-23 par I_OT Pornic