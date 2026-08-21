Spectacle : Aspetopies, Aspet, Boussens

Informations pratiques

Spectacle : Aspetopies 19 et 20 septembre Aspet Haute-Garonne

Tarif libre / Jauge de 25 personnes par représentation, public à partir de 12 ans. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Aspetopies : une visite sonore immersive entre dystopie et utopie

Que risquons-nous de perdre ? Que souhaitons-nous préserver de notre monde d’aujourd’hui ? À quel moment s’opère la bascule, le point de non-retour ? Et, finalement, vers quel avenir nous dirigeons-nous ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le collectif Ceci N’est Pas Une Caravane vous invite à un voyage en 2038, à travers une fiction sonore immersive. Casque sur les oreilles, déambulez dans les rues d’Aspet et découvrez le patrimoine culturel de demain au fil d’un parcours mêlant récit, réflexion et imagination.

Entre expérience intime et questionnement collectif, cette balade sonore explore les futurs possibles en écho aux profondes mutations de notre époque.

Deux parcours complémentaires sont proposés : le samedi, une plongée dans une vision dystopique de l’avenir ; le dimanche, une exploration résolument utopique.

Aspet Pré commun 31360 Boussens Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cecinestpasunecaravane@gmail.com »}]

Aspetopies est une fiction – balado-diffusion :

©CNEPUC