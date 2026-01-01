Spectacle Aspirator Le Vaisseau Parc du Château Nexon

Spectacle Aspirator

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l'Église Nexon Haute-Vienne

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Cie Happés • Mélissa Von Vépy

Pièce métaphysique pour deux clowns-acrobates, un tas de poussière et un aspirateur dévorant.

Sur scène, deux personnages sont pris dans un tas de poussière, bientôt rejoints par un aspirateur qui se fait de plus en plus menaçant, qui finira peut-être bien par les engloutir tout à fait ? Un jeu qui devient prétexte à évoquer des questionnements métaphysiques qui se font jour dans l’enfance, sur le temps qui passe, le cycle de la vie et la disparition, non sans beaucoup d’humour et de délicatesse.

À partir de 6 ans. .

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l'Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36

English : Spectacle Aspirator

