Spectacle Aspirator Le Vaisseau Parc du Château Nexon
Spectacle Aspirator Le Vaisseau Parc du Château Nexon samedi 17 janvier 2026.
Spectacle Aspirator
Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Cie Happés • Mélissa Von Vépy
Pièce métaphysique pour deux clowns-acrobates, un tas de poussière et un aspirateur dévorant.
Sur scène, deux personnages sont pris dans un tas de poussière, bientôt rejoints par un aspirateur qui se fait de plus en plus menaçant, qui finira peut-être bien par les engloutir tout à fait ? Un jeu qui devient prétexte à évoquer des questionnements métaphysiques qui se font jour dans l’enfance, sur le temps qui passe, le cycle de la vie et la disparition, non sans beaucoup d’humour et de délicatesse.
À partir de 6 ans. .
Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Aspirator
L’événement Spectacle Aspirator Nexon a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus