Spectacle Assemblée des Cons de Propriétaires CEC Les Heures Claires Istres

Spectacle Assemblée des Cons de Propriétaires

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Une assemblée de co-propriétaires avec les petits conflits de voisinages, la mesquinerie, les radins,… le tout présenté avec humour et dérision… et quelle belle chute .. !

Réservations à patrick1.plauchu@free.fr ou 0610647209 ou à l’entrée du spectacle dans la limite des places disponible .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 64 72 09 patrick1.plauchu@free.fr

A meeting of co-owners with petty conflicts, pettiness, cheapskates? all presented with humor and derision? and what a great punchline!

