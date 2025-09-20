Spectacle « Assemblée » par le Collectif Sauf le dimanche RDV Place du Marché Châtillon

Spectacle « Assemblée » par le Collectif Sauf le dimanche RDV Place du Marché Châtillon samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Assemblée » par le Collectif Sauf le dimanche Samedi 20 septembre, 18h00 RDV Place du Marché Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:20:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:20:00

Cette pièce chorégraphique s’élabore dans l’espace public, à la vue de toutes et tous. En aménageant progressivement l’espace pour qu’il devienne à la fois lieu de rencontre, lieu de spectacle, lieu d’échange et écrin de l’imaginaire, le groupe d’artistes donne à voir la fabrication du spectacle en temps réel. Jouant sur la spontanéité de la rencontre, Assemblée souhaite souligner l’importance des interactions humaines en créant un patrimoine commun, un sentiment d’appartenance.

RDV Place du Marché Rue Jean-Pierre-Timbaud 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}, {« type »: « email », « value »: « publics@theatreachatillon.com »}]

Spectacle « Assemblée »

Alain Richard